МЧС предупредило москвичей о грозе с сильным ветром

Жителям столицы напомнили о мерах безопасности

Гроза, ливень и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы в столице. МЧС напомнил москвичам о необходимости соблюдать меры предосторожности в такую погоду. Предупреждение действует до конца дня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет: c 10.00 с сохранением до конца дня 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сообщает столичный главк МЧС.

Пешеходам напоминают, что нельзя укрываться под деревьями, надо держаться подальше от шатких конструкций. А на одежде желательно иметь светоотражающие элементы. Водителям рекомендуют не парковать автомобили под деревьями, а при движении - снизить скорость, избегать обгонов и перестроений.

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