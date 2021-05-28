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Самбурская пожаловалась на влияние ретроградного Меркурия

12:04
  • пятница
  • 28 мая 2021

Актриса не в настроении

Настасья Самбурская призналась, что в последнее время настроение у нее далеко не самое лучшее. Актриса уверена, что дело в грядущем ретроградном Меркурии, который уже влияет на ее самочувствие. Ретроградный Меркурий ожидается 30 мая.
Самбурская показала эффектное фото в парике

Самбурская призналась, что старается как можно реже выходить из дома, чтобы не конфликтовать с окружающими и никому не портить настроение.

"Ну как, сказывается на вас ретроградный Меркурий? На мне просто во всей красе: я просыпаюсь в пять утра, только открываю глаза — я злая, просто я хочу убивать", - рассказала актриса своим подписчикам в Instagram.

Ранее Настасья Самбурская опубликовала эффектное фото в парике и рассказала о своем парикмахерском прошлом.

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