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Новак объяснил главе Минэнерго США, в чем преимущества российского газа

11:08
  • пятница
  • 28 мая 2021

В Вашингтоне раскритиковали качество голубого топлива из России

Россия уделяет огромное внимание экологии добычи и снабжению партнеров чистой энергией. Углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку", в четыре раза меньше, чем у газа из США, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак рассказал о газификации страны

Новак ответил на критику главы Минэнерго США. Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в конгрессе заявила, что она против трубопровода "Северный поток-2". По ее словам, одной из причин опасности трубопровода является то, что он транспортирует "самый "грязный" на земле", "неэкологичный" природный газ.

"Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт.ч, чем газ, поставляемый в Европу из США", - прокомментировал высказывания Грэнхолм Александр Новак.

Вице-премьер пояснил: это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. Россия же уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению своих партнеров чистой энергией, передает РИА Новости.

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