Новак объяснил главе Минэнерго США, в чем преимущества российского газа

В Вашингтоне раскритиковали качество голубого топлива из России

Россия уделяет огромное внимание экологии добычи и снабжению партнеров чистой энергией. Углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку", в четыре раза меньше, чем у газа из США, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

Новак ответил на критику главы Минэнерго США. Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в конгрессе заявила, что она против трубопровода "Северный поток-2". По ее словам, одной из причин опасности трубопровода является то, что он транспортирует "самый "грязный" на земле", "неэкологичный" природный газ.

"Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт.ч, чем газ, поставляемый в Европу из США", - прокомментировал высказывания Грэнхолм Александр Новак.

Вице-премьер пояснил: это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. Россия же уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению своих партнеров чистой энергией, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram