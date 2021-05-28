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Врач рассказала о самых полезных напитках

11:36
  • пятница
  • 28 мая 2021

Это вода

Член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала, какие напитки являются самыми полезными для организма.

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Полезнее всего, по словам диетолога, оказалась вода. Она помогает организму выводить токсины и соли. "Пот, моча, слезы и так далее — все жидкости в нашем теле имеют какое-то количество солей. Мы их выводим, мы должны воду получать, все должно быть по норме", - объяснила Деккер.

Она отметила, что схожими с водой свойствами обладает слабо заваренный зеленый чай. Также, в отличие от кофе и крепкого чая, у него менее выражен мочегонный эффект.

К полезным напиткам врач отнесла и какао – но только если напиток сварен самостоятельно, с молоком и небольшим количеством сахара. В какао из магазина слишком много углеводов, заявила Деккер.

А вот свежевыжатые и пакетированные соки попали на одну строчку со сладкими газировками. В них содержится слишком много сахара, что не идет на пользу, передает "Звезда".

"Если ваш ребенок на той же детской площадке просит у вас попить, в первую очередь вы должны предложить ему воду, а не обеспечивать его дополнительными быстрыми углеводами", - заключила Деккер.

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