Собянин утвердил новый вид грантов для столичных инновационных компаний

Возможности для получения гранта стали шире

Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил порядок предоставления грантов на реализацию инновационных проектов.

Согласно постановлению, увеличен процент компенсации при покупке отечественного оборудования и программного обеспечения с 15 до 20%, отменены требования к минимальной численности персонала (не менее 30 сотрудников) и размеру средней заработной платы (+20% к средней зарплате по отрасли). Также доработана методика расчета предельного размера компенсации.

Также утвержден порядок предоставления нового вида грантов - на реализацию кооперационных комплексных инновационных проектов, над которыми совместно работают несколько участников Московского инновационного кластера. Предельный размер поддержки таких проектов составит 600 млн.

В мэрии напомнили, что программа поддержки комплексных инновационных проектов компаний - участников Московского инновационного кластера была утверждена в декабре 2019 года. На первый отбор поступили 44 заявки. Восемь компаний получили гранты на общую сумму 285 миллионов рублей. Общая сумма инвестиций в реализацию проектов-победителей должна составить порядка 3,5 миллиарда рублей.

В 2020 году гранты получили компании из отраслей биотехнологии, новой энергетики, IT и микроэлектроники.

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