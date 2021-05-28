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Собянин утвердил новый вид грантов для столичных инновационных компаний

11:16
  • пятница
  • 28 мая 2021

Возможности для получения гранта стали шире

Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил порядок предоставления грантов на реализацию инновационных проектов.

Согласно постановлению, увеличен процент компенсации при покупке отечественного оборудования и программного обеспечения с 15 до 20%, отменены требования к минимальной численности персонала (не менее 30 сотрудников) и размеру средней заработной платы (+20% к средней зарплате по отрасли). Также доработана методика расчета предельного размера компенсации.

Также утвержден порядок предоставления нового вида грантов - на реализацию кооперационных комплексных инновационных проектов, над которыми совместно работают несколько участников Московского инновационного кластера. Предельный размер поддержки таких проектов составит 600 млн.

В мэрии напомнили, что программа поддержки комплексных инновационных проектов компаний - участников Московского инновационного кластера была утверждена в декабре 2019 года. На первый отбор поступили 44 заявки. Восемь компаний получили гранты на общую сумму 285 миллионов рублей. Общая сумма инвестиций в реализацию проектов-победителей должна составить порядка 3,5 миллиарда рублей.

В 2020 году гранты получили компании из отраслей биотехнологии, новой энергетики, IT и микроэлектроники.

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