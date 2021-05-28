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Собянин увеличил предельный возраст получателей допвыплаты при рождении ребенка

11:39
  • пятница
  • 28 мая 2021

Ежегодно дополнительное пособие получают около 25 тысяч московских семей

Число московских семей, получающих дополнительные выплаты в связи с рождением ребенка, вырастет почти на 8 тысяч. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил возраст молодых родителей, имеющих право на пособие.
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"Правительство Москвы распространит право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка на семьи, не достигшие возраста 36 лет. Ранее это право имели семьи в возрасте до 30 лет", - говорится в сообщении столичного правительства.

Уточняется, что при рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 тысяч 145 рублей, второго – 126 тысяч 203 рубля, а третьего и последующих - 180 тысяч 290 рублей. Подать заявление на получение пособия смогут московские семьи, в которой оба супруга - москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба  достигли возраста 30 лет.

Выплату смогут получить московские семьи, в которых ребенок родился не раньше 1 января 2021 года, заявление можно подавать уже с 3 июня. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. Право на пособие имеет и единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет.

До сих пор дополнительное пособие в связи с рождением ребенка ежегодно получали около 25 тысяч московских семей. А после утвержденного мэром Москвы повышения возраста "молодой семьи" это число увеличится еще на 7,8 тысяч.

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