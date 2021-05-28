Депутат Мосгордумы Головченко: Рассмотрение заявок на субсидии и компенсации для бизнеса продолжается в столице

Парламентарий рассказал о мерах поддержки бизнеса в столице

В Москве начали подводить промежуточные итоги первой заявочной кампании по поддержке предпринимательства. Рассмотрение заявок на субсидии и компенсации продолжается, заявил депутат Мосгордумы, председатель комиссии городского парламента по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

"Анализируя первые итоги заявочной кампании, можно отметить, что большую активность в этой заявочной кампании проявили экспортеры. Они запрашивали компенсации на транспортировку, сертификацию, экспортный кешбэк. По этим заявкам Москва направит 74,4 млн руб. <...> (Всего) одобрены заявки на субсидии и компенсации на 114,7 млн руб., и рассмотрение заявок продолжается", - рассказал парламентарий.

По его словам, второй по объему выделенных средств мерой поддержки предпринимателей стала помощь бизнесу, начатому по франшизе. "Начиная свой бизнес по франшизе, предприниматель может рассчитывать и на компенсацию части коммунальных платежей, и на затраты, которые он несет по паушальному взносу и роялти. Для бизнеса, который только становится на ноги, это значительная поддержка. По этим заявкам будет направлено 25,8 млн руб.", - отметил Головченко.

Также столичные предприниматели могут воспользоваться субсидиями на продвижение своей продукции в маркетплейсах и через сервисы доставки еды. Благодаря этому малый бизнес может за короткое время поднять уровень продаж.

"Поддержка продвижения в интернете, на специальных площадках и в таргетированной рекламе - это новая мера, она внедрена в этом году и ее предприниматели только осваивают. Но суммы по этому направлению могут быть очень серьезными: один из предпринимателей получит 700 тыс. руб. компенсации за продвижение на маркетплейсе", - подчеркнул депутат.

Головченко добавил, что прием заявок на финансовые меры поддержки продолжается на сайте cashback.moscow.business. А прошлом году свыше трех тысяч московских бизнесменов получили субсидии, общая сумма которых порядка трех миллиардов рублей.

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