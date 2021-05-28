Сенатор Святенко: Сохранение природных зон имеет высокую социальную значимость для жителей Москвы

В Москве внимательно относятся к вопросам экологии

Для москвичей крайне важно сохранение природных зон и популяризация экотуризма, уверена сенатор - представитель Московской городской думы в верхней палате парламента Инна Святенко. По ее словам, это побуждает жителей столицы к бережному отношению к природе и рациональному использованию окружающей среды.

Сенатор отметила, что в Москве много внимания уделяется вопросам сохранения природы. В период с 2009 по 2019 год в городе создали 10 особо охраняемых природных территорий, среди которых фаунистический заказник, два природных заказника, ландшафтный заказник, и шесть памятников природы.

"В Совете Федерации я представляю Москву, поэтому хотелось бы рассказать о тех заповедниках, которые открыты на территории столицы. Конечно, советовала бы посетить национальный парк "Лосиный остров". Его уникальность в том, что в мире нет подобного национального парка, который находился бы внутри многомиллионной городской агломерации", - рассказала Святенко в ходе Невского экологического форума.

О важности экотуризма упомянула и зампред Совфеда Галина Карелова. "Развитие такого направления, как экологический туризм, будет способствовать привлечению туристического потока в регионы, повышению занятости местного населения, улучшению инфраструктуры. Безусловно, деятельность в этой сфере должна иметь всю необходимую законодательную базу", - уверена она.

Участники форума добавили, что с помощью экотуризма можно не только предотвращать негативное воздействие на природу и побуждать турбизнес и туристов содействовать охране природы, но и стимулировать вовлечение местного населения в социально-экономическое развитие уникальных природных территорий, тем самым повышая занятость и качество жизни проживающих там людей.

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