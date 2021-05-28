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Ураган в Алтайском крае поднял в воздух бочки (видео)

12:04
  • пятница
  • 28 мая 2021

Ветер сопровождался ливнем и градом

Удар стихии обрушился на село Старая Тарба Алтайского края. Сильный ветер сопрвоождался ливнем и градом, ураган нанес существенные убытки хозяйствам.
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На кадрах, снятых очевидцами, видно, как ветер поднимает в воздух огромные бочки и листы металла. Ролики появились в соцсетях.

Россиянам предсказали ураганы и наводнения из-за аномальной жары. Главное управление МЧС по Алтайскому краю предупреждает: в восточной и южной части региона 28 мая ожидается сильный ветер порывами до 20-25 метров в секунду.

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