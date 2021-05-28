В Москве обсудили обеспечение безопасности массовых мероприятий

Обсуждались правовые аспекты

Обеспечение безопасности публичных и массовых мероприятий обсудили на расширенном совещании в Москве. Участники семинара обратили внимание на правовые аспекты обеспечения безопасности.

Как сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, эффективное взаимодействие всех ветвей власти, правоохранительных органов и общественных организаций позволило безопасно провести в прошлом году более 11 тысяч массовых. В них приняли участие более 12 миллионов жителей города и гостей столицы.

"Выявлено и пресечено более 16 тысяч административных правонарушений, более 45 тысяч раз народные дружинники вместе с полицией участвовали в различных профилактических и контрольно-проверочных мероприятиях", - сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram