ОНФ провел круглый стол по вопросам страхования самозанятых

Число работающих на себя граждан стремительно растет

Вопросы страхования самозанятых граждан обсудили в пятницу в Москве в ходе круглого стола Общероссийского народного фронта.

За последние два года количество людей, которые работают на себя, увеличилось в семь раз. Сейчас в России их свыше двух миллионов. Они также нуждаются в социальных гарантиях от государства. Например, в оплачиваемом отпуске или возмещении расходов на транспорт, передает "ТВ Центр".

ОНФ совместно с Министерством экономического развития создали специальный портал, на котором можно узнать о всех доступных мерах поддержки. В частности, о медицинском страховании.

"Люди, которые работают как самозанятые, иногда хотят получать дополнительные социальные гарантии. И они в частном порядке, либо они, либо платформы инициативно предлагают им страховые продукты. Медицинские, когда можно застраховать своё здоровье и, например, в случае, если сантехник, который работает сам на себя, вдруг заболел, он сможет получить больничный лист", - рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

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