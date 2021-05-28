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В Калифорнии нашли останки огромных вымерших животных

14:53
  • пятница
  • 28 мая 2021

Раскопки ведутся в условиях строжайшей секретности

Предки слонов - мастодонты, верблюд величиной с жирафа и лосось весом 180 килограммов. Целый доисторический лес с останками вымерших животных обнаружили в Калифорнии.

Началось всё с того, что лесничий и натуралист шёл по берегу калифорнийской реки Монкелумне. В местах, где вообще не бывает людей, он наткнулся на торчащий из земли подозрительно гладкий камень. Приглядевшись, увидел на нём годовые кольца и понял, что это ствол очень древнего дерева. Изучение окрестностей принесло сенсационные результаты. Вокруг были сотни окаменелых деревьев. Но и не только.

Фрэнсек позвал учёных, которые сразу же поняли: это открытие из разряда исторических. Такого количества костей древних обитателей этих мест в Калифорнии ещё не находили.

"Я смотрел на эти кости и понимал: вот лошадь, вот носорог, вот верблюд, вот черепаха, а это – слон. Это было в первый день. С тех пор мне снятся по ночам эти древние слоны – с двумя парами бивней – которые шествуют через леса", - рассказал профессор Калифорнийского университета Рассел Шапиро.

Вымершие родственники слонов – мастодонты, верблюд величиной с жирафа и даже доисторический лосось весом в 180 килограммов - жили здесь около десяти миллионов лет назад. Но самое интересное: учёные и не подозревали, что все эти звери могли обитать рядом друг с другом.

Подробные результаты работы палеонтологи опубликуют позднее – исследования ещё продолжаются. Впереди новые научные сенсации. А чтобы избежать неприятностей, место раскопок засекречено и взято под особую охрану.

Кирилл Парменов, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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