Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Мэр столицы встретился с чемпионами интеллектуальных состязаний

Московские школьники завоевали половину дипломов Всероссийский олимпиады. С победой их в пятницу поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города отметил, что такой результат удалось достигнуть несмотря на сложности - ведь часть времени ребятам пришлось обучаться дистанционно.

Еще школьники, но уже студенты - это про этих ребят. Умных, упорных и с нестандартным мышлением. Это победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, которые гарантированно будут зачислены в лучшие российские вузы.

Команда Москвы снова бьет интеллектуальные рекорды: столичные школьники на заключительном этапе олимпиады показали лучшие результаты по всем предметам. В этом году 266 дипломов победителей и больше тысячи призеров. Некоторым школьникам удалось завоевать сразу несколько.

С чемпионами самых сложных интеллектуальных состязаний сегодня встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

"Результат превзошел ожидания. У нас в этом году больше половины всех золотых медалей - это москвичи. Вы победители, люди особого таланта, особого трудолюбия. Но для нас важно, чтобы вся система работала. Чтобы все школы были достойными в Москве, чтобы все московские ребята имели возможность получить качественное образование. И нас не может не радовать, что участники всероссийского этапа, призеры, победители представлены почти всеми районами города Москвы. Почти половина школ вырастили призеров и победителей! Это здорово!" – отметил Собянин.

Впервые в истории Всероссийской олимпиады незрячая школьница стала победителем в финале по немецкому языку и призером по французскому. Такого сама Элизабет не ожидала - принимала участие на общих основаниях.

"Задания печатали шрифтом Брайля, я их выполняла, ответы писала по Брайлю и ассистенту передиктовывала, ассистентом был член жюри. Я планирую поступить в МГУ на филологический факультет, на романо-германское отделение. Я хотела бы стать педагогом иностранных языков, я хотела бы учить детей", - рассказала она.

Самые лучшие результаты в этом году по математике, физике, информатике, экономике и русскому языку. К своим победам многие ребята шли несколько лет.

На заключительном этапе олимпиады конкуренция была очень высокой - в финале оказались самые сильные школьники со всей России, в том числе - больше двух тысяч учеников из Москвы. И это результат выстроенной в городе системы раскрытия талантов у школьников.

"Вам весь мир открывается, я понимаю. Что вы стали известны не только в России, но и за рубежом! Многие компании будут приглашать вас к себе", - сказал Собянин.

Участие во Всероссийской олимпиаде стало для ребят возможностью сделать шаг к карьере уже в школе, поверить в свои силы, получить новый опыт. А еще найти друзей, с которыми они будут вместе учиться в топовых вузах страны.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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