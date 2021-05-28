"Маленькое" искусство, арфы и матрешки: афиша на выходные в Москве

Где весело и с пользой провести время?

В пятницу вечером "Мастерская Брусникина" "обнулит" свой культовый спектакль "Бесы". Прочитать классический текст по-новому, заново расшифровать, пожалуй, самый сложный роман Достоевского, при этом не перегружая психику зрителя - "брусникинцы" умеют это делать!

Тончайшие пейзажи Левитана, акварели Сомова, а еще Кустодиев, Серов, Врубель - на этой выставке очень громкие имена. 130 работ из частных коллекций и известных музеев. Вот только публике их показывают редко. Преимущество - у больших полотен. А это маленькое в буквальном смысле искусство.

Некоторые работы здесь приходится рассматривать с лупой. На эту выставку картины так и отбирались - по размеру. Самые маленькие обычно в экспозиции не попадают. А тут у них появился шанс.

Миниатюры виртуозного живописца и графика Михаила Соколова и вовсе со спичечный коробок. Он писал их в 1939-м в заключении. Доступными средствами - сажей, тёртым кирпичом. Сохранить удалось немногое. В лагере были утрачены сотни его крошечных картин.

Солнечные лица. Распахнутые голубые глаза. На этой выставке главные героини - очаровательные матрёшки! Расписаны воспитанниками детских домов. По мотивам национальных костюмов народов России, Белоруссии, Литвы, Греции, Вьетнама. Детскими руками созданы и тряпичные куклы - в бурятском, мордовском или марийском нарядах. Каждый образ - настоящее исследование по истории костюма.

Прощание с "Бесами"! Спектакль, поставленный по Достоевскому еще студентами курса Дмитрия Брусникина, играли восемь лет. Сочинили его для Боярских палат на Страстном бульваре. Не поймешь, где актеры, где зрители. Действие все время перемещается

В парке Зарядье во Флорариуме - новая ботаническая коллекция. Более 250 растений из 85 российских регионов. Самые южные - дыни, арбузы, оливы, инжир - неслучайно разместили под куполом, поближе к солнцу.

Не грунт, а фитобоксы. Систему аэропоники многие растения пробуют впервые. Многолетние - сосны, дубы, орехи - так еще никто выращивал. Флорариум вообще единственное публичное пространство в мире, где аэропонику показывают на экскурсиях

А легендарный Зелёный театр на ВДНХ в пятницу открывает сезон звучанием арфы! Оказалось, это современный мультиформатный инструмент, которому подвластны все жанры.

Впереди и джазовая мозаика, и выступления любимых рок-групп. Зеленый театр обещает горячее музыкальное лето!

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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