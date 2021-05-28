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США обеспокоены появлением у России "убийцы" стелс-истребителей

12:49
  • пятница
  • 28 мая 2021

Это удар по американскому престижу

Москва нашла самое эффективное средство против современных американских истребителей-невидимок F-35 Lightning II и F-22 Raptor. В России скоро поступит на вооружение зенитный ракетный комплекс нового поколения С-500. Как отмечает автор статьи в National Interest, он способен успешно противостоять передовым стелс-платформам НАТО.
Стало известно об испытаниях новейшей системы ПВО С-500

"С-500 — удар по американскому престижу. Наша система нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит их широко разрекламированные системы противовоздушной и противоракетной обороны", — приводит автор слова генерального конструктора концерна "Алмаз-Антей" Павла Созинова.

Марк Эпископос подчеркивает, что новая российская система не только превосходит своего предшественника С-400, но и имеет много новых возможностей. Это ставит ее в отдельный класс производительности. Комплекс предназначен для совместной работы с более старыми средствами противоракетной обороны, такими как С-400 и С-300, а также с большим числом зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности, говорится в статье.

Первые комплексы С-500 поступят на вооружение российской армии в этом году, серийная поставка начнется в 2025-м. Система оснащена модернизированными ракетами серии 77Н6, она способна перехватывать гиперзвуковые крылатые ракеты, летящие со скоростью более пяти Махов и даже представлять угрозу для низкоорбитальных спутников.

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