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Психолог назвал способы снизить стресс во время ЕГЭ

13:02
  • пятница
  • 28 мая 2021

Многие школьники сильно волнуются на экзамене

Сдача ЕГЭ – очень волнительное событие для выпускников школ по всей стране. Психолог Николай Дементьев дал им несколько советов, как быстро взять себя в руки и не растеряться на экзамене.
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Специалист рекомендовал при сильном волнении перед ЕГЭ попробовать сконцентрировать свое внимание на постороннем предмете – это может быть что угодно, даже обычная шариковая ручка.

"Постарайтесь удерживать это внимание в течение одной-двух минут, не отвлекаясь на внешние раздражители и другие мысли. Этот прием можно использовать и на самом экзамене, чтобы "перезагрузить" мысли и отвлечься от тревоги", - объяснил Дементьев.

Стресс можно преодолеть, если занять себя подсчетом окружающих предметов. Считать можно что угодно: людей в голубых рубашках, парты в кабинете, проезжающие машины за окном. Такое упражнение подарит ментальное спокойствие, поскольку мозг будет концентрироваться на процессе счета и отвлекаться от тревожных мыслей.

Немаловажно перед экзаменом правильно питаться, соблюдать режим дня и не забывать о прогулках на свежем воздухе. Лишение даже одного из этих трех пунктов заметно скажется на стрессоустойчивости. Однако важно понимать, что при сильном стрессе следует обращаться к специалисту, сообщает АГН "Москва".

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