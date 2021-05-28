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Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

13:05
  • пятница
  • 28 мая 2021

Москвичи завоевали половину дипломов

Московские школьники завоевали половину дипломов Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года. Об этом сообщил Сергей Собянин. В пятницу он встретился в концертном зале "Зарядье" с победителями и призерами заключительного этапа олимпиады.

"Результат превзошел ожидания. У нас в этом году больше половины всех золотых медалей - это москвичи. Это означает: несмотря на все сложности, проблемы, московское образование выстояло, а вы победили", - сказал Сергей Собянин.

Он рассказал, что призеры, победители Всероссийской олимпиады представлены практически всеми районами Москвы. Это говорит о том, что московское образование является очень качественным и доступным. Собянин также поблагодарил учителей и родителей учащихся.

Московские школьники получили 1346 наград: 266 дипломов победителей и 1080 дипломов призеров. Наград удостоены 1222 учащихся из 244 школ столицы.

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