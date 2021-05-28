ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На парковке в Москве сгорели пять машин (видео)

15:08
  • пятница
  • 28 мая 2021

Названа предварительная причина инцидента

Минимум пять машин сгорели в пятницу днем на парковке недалеко от спорткомплекса ЦСКА на севере Москвы. Движение по улице Авиаконструктора Микояна даже пришлось полностью перекрыть, сообщает "ТВ Центр".

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что огнём полностью охвачены несколько автомобилей. Чёрный дым поднимался высоко вверх. Пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог. Движение транспорта в районе ЧП в настоящее время восстановлено.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сгоревшие автомобили
Сгоревшие автомобили
Горящие автомобили
Горящие автомобили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.