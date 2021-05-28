На парковке в Москве сгорели пять машин (видео)

Названа предварительная причина инцидента

Минимум пять машин сгорели в пятницу днем на парковке недалеко от спорткомплекса ЦСКА на севере Москвы. Движение по улице Авиаконструктора Микояна даже пришлось полностью перекрыть, сообщает "ТВ Центр".

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что огнём полностью охвачены несколько автомобилей. Чёрный дым поднимался высоко вверх. Пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог. Движение транспорта в районе ЧП в настоящее время восстановлено.

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