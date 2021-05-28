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Песков опроверг причастность Москвы к инциденту с рейсом Ryanair в Минске

13:05
  • пятница
  • 28 мая 2021

Кремль поддержал намерение ИКАО расследовать инцидент с самолетом

Заявления западных деятелей о причастности Москвы к к экстренной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair не имеют ничего общего с действительностью. Ни одно российское ведомство или служба не имеют к этому никакого отношения, заявил пресс-секретарь президента России.
Песков объяснил инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Дмитрий Песков поддерживает намерение ИКАО расследовать инцидент с самолетом. В то же время, несколько расследований, о начале которых заявили, в частности, в США и Франции, едва ли целесообразны, отметил представитель Кремля.

"Ну, представьте себе, будет десяток расследований. И к какому выводу они придут? Тем более что выводы, как это модно в последнее время, озвучены без каких-либо разбирательств", — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

23 мая самолет компании Ryanair рейсом Афины-Вильнюс, был вынужден приземлиться в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. При проверке документов был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и россиянка София Сапега. Глава британского МИД Доминик Рааб, а вслед за ним и генсек НАТО Йенс Столтенберг поспешили заявить о "руке Москвы" в этом деле.

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