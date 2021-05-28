В России планируют запретить ватные палочки

Они вредят экологии

В России в целях заботы об экологии могут запретить производство изделий из цветного пластика, таких как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и ватные палочки. О готовящихся поправках рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", - заявила она в ходе пленарного заседания Невского международного экологического конгресса.

Отмечается, что, согласно целям национального проекта "Экология", уже к 2030 году объем захоронения отходов в России должен сократиться вполовину, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram