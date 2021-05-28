Полицейские по делу Ивана Голунова получили до 12 лет

Суд взыскал с каждого по миллиону рублей

Мосгорсуд в пятницу огласил приговор бывшим сотрудникам полиции, которые обвинялись в незаконном задержании и подкидывании наркотиков журналисту Ивану Голунову. Они получили от 5 до 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Согласно приговору суда, Игорь Ляховец получил 12 лет лишения свободы, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев и Роман Феофанов по восемь лет, Денис Коновалов приговорен к пяти годам.

Суд также постановил полностью удовлетворить гражданский иск Ивана Голунова и взыскать с обвиняемых 5 миллионов рублей.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в столице. Против него завели уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Позже дело официально закрыли в связи с недоказанностью вины. Ряд офицеров и генералов, причастных к ситуации, были уволены.

Зимой 2020 года суд арестовал экс-сотрудников отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Романа Феофанова, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца.

Все они обвинялись в превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

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