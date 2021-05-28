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МИД прокомментировал реакцию Запада на выборы в Сирии

14:45
  • пятница
  • 28 мая 2021

Победил Башар Асад

Запад оказывает грубое политическое давление на Сирию, называя прошедшие в стране президентские выборы нелегитимными. Об этом в пятницу заявили в российском МИД.
Асад победил на президентских выборах в Сирии

Уверенную победу по итогам голосования одержал действующий лидер Башар Асад. Явка составила 78 процентов, в поддержку президента высказались более 95 процентов избирателей, сообщает "ТВ Центр".

Объявление результатов народ Арабской республики встретил ликованием. Тысячи людей собрались в центре Дамаска с флагами Сирии и портретами Асада, а под финал гуляний прогремел салют.

Поздравления вновь избранному главе государства направил Владимир Путин. А вот в Евросоюзе признавать выборы отказались и объявили о продлении санкций против сирийского правительства еще на год.

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