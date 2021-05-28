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В России на грани вымирания находятся 13 видов животных

14:37
  • пятница
  • 28 мая 2021

Об этом сообщил глава Минприроды

Руководитель Минприроды России Александр Козлов предупредил, что в стране могут полностью исчезнуть 13 видов животных, обитающих на территории страны. Уже сейчас они на гране вымирания, отметил министр.

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Руководитель ведомства заявил, что под угрозой существование амурских тигров, зубров, среднеазиатских и дальневосточных леопардов, снежных барсов, сайгаков, алтайских горных баранов, лошадей Пржевальского, дзеренов, белых журавлей стерхов, белых медведей, а также серых и гренландских китов, передает РИА Новости.

"Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать. Уже сейчас есть 13 видов, по которым, если не предпринимать никаких решений, то они исчезнут бесследно", - подчеркнул Козлов в ходе Невского международного экологического форума.

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