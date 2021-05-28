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Минтруд оценил уровень зарплат при работе на удаленке

13:37
  • пятница
  • 28 мая 2021

Работника защищает своевременная отчетность

Переход на работу в удаленном режиме не должен влиять на зарплаты сотрудников, заявили в Минтруде. Глава ведомства Антон Котяков напомнил, что все особенности удаленки разъяснили еще в прошлом году.
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"Независимо от режима организации вашего рабочего времени, на заработную плату это влиять не должно. Мы это разъясняли в конце прошлого года и сейчас подтверждаем", - сказал Котяков журналистам. Министр ответил на вопрос, как зависит размер дохода от режима удаленной занятости.

По словам Котякова, правила при взаимоотношениях работодателя и работника должны быть зафиксированы. Это определенное время выхода на связь, время предоставления информации и своевременные отчеты. Министр подчеркнул, что такой порядок защищает работника и формирует понятные для работодателя правила, передает РИА Новости.

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