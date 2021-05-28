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Белоруссии предложили 3 миллиарда евро за смену президента

14:04
  • пятница
  • 28 мая 2021

Одобренный план ЕК направили Тихановской

Три миллиарда евро готов предоставить Белоруссии Евросоюз – при условии, что страну возглавит новый лидер. Разработанный Еврокомиссией и одобренный Урсулой фон дер Ляйен направлен лидеру оппозиции Светлане Тихановской.
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Как отмечено в документе, поддержку окажут при участии Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Средства должны быть направлены на политические и экономические реформы в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

План Брюсселя включает восстановление экономики страны, поддержку структурным реформам и поднятие конкурентоспособности Минска. Также финансы должны быть направлены на  экологическую и цифровую трансформацию и укрепление политических отношений с Европой.

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