Белоруссии предложили 3 миллиарда евро за смену президента

Одобренный план ЕК направили Тихановской

Три миллиарда евро готов предоставить Белоруссии Евросоюз – при условии, что страну возглавит новый лидер. Разработанный Еврокомиссией и одобренный Урсулой фон дер Ляйен направлен лидеру оппозиции Светлане Тихановской.

Как отмечено в документе, поддержку окажут при участии Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Средства должны быть направлены на политические и экономические реформы в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

План Брюсселя включает восстановление экономики страны, поддержку структурным реформам и поднятие конкурентоспособности Минска. Также финансы должны быть направлены на экологическую и цифровую трансформацию и укрепление политических отношений с Европой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram