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Председатель организации "Совет матерей" Буцкая призвала решить вопрос с алиментным фондом

14:36
  • пятница
  • 28 мая 2021

Деньги из фонда направят в помощь родителям-одиночкам

Председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая в ходе вебинара с депутатом Мосгордумы Еленой Николаевой призвала решить вопросы, касающиеся алиментного фонда. Она предложила выплачивать не менее половины прожиточного минимума в каждом регионе на одного ребенка.
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Буцкая отметила, что суммарно по всей стране общий долг по алиментам может превышать 150 миллиардов рублей. Специалисты считают, что для помощи родителям, воспитывающим детей в одиночку, следует создать специальный фонд, из которого нуждающимся будут выделяться необходимые средства. При этом необходимо определить минимальную ежемесячную сумму выплат. По словам Буцкой, пополняться фонд будет за счет должников, а его объем следует рассчитать, основываясь на общей сумме задолженности по России.

"Для решения всех неизбежных вопросов, которые будут возникать по ходу формирования алиментного фонда, важно объединить усилия экспертов, общественников, депутатов и вывести инициативу на федеральный уровень", - резюмировала Буцкая.

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