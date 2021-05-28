Попова сравнила готовность к пандемии медиков Запада и стран СНГ

Западные системы показали себя не лучшим образом

Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием на прочность для систем здравоохранения стран мира. Оказалось, что на западе к таким испытаниям подготовлены хуже, чем в странах СНГ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня мы видим, что ряд западных стран, системы здравоохранения и методы борьбы с инфекциями в которых считались передовыми, оказались значительно менее готовы к пандемии", - сказала Попова на проходящем в Минске заседании Совета глав правительств СНГ.

Глава Роспотребнадзора отметила, что угрозы биологического характера нарастают во всем мире. Только за последние 10 лет человечество столкнулось со вспышками лихорадки Эбола в Африке, чумы на Мадагаскаре, желтой лихорадки в странах Ближнего Востока – и с пандемией коронавируса, которая охватила весь мир, передает ТАСС.

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