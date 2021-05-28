В Турции пообещали не отказываться от системы all inclusive после пандемии

Но ряда ограничений все же не избежать

Представитель Федерации отельеров Турции рассказал в беседе с ТАСС о судьбе системы all inclusive на курортах страны после пандемии коронавирусной инфекции. Отказываться от нее полностью не планируют, однако туристы вряд ли смогут рассчитывать на прежнюю свободу в выборе блюд.

"Это связано с тем, что затраты на продукты в существенной степени возросли. Кроме того, нам необходимо принимать все возможные меры предосторожности с точки зрения здоровья наших постояльцев", - отметил собеседник агентства.

Он также предположил, что более распространенными могут стать рестораны с обслуживанием по меню - сейчас в мире, по его словам, наблюдается тенденция к таким типам питания.

В мае прошлого года министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что полностью отказаться от систем "все включено" и "шведский стол" в республике не представляется возможным.

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