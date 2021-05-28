Российская "Википедия" предупредила, что может стать иноагентом

Это случится, если у нее появится официальный филиал в России

Исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа ру" Станислав Козловский сообщил, что в случае открытия филиала в стране российская "Википедия" может быть объявлена иноагентом.

"Если будет сделано официальное представительство некоммерческой организации в России, она автоматом становится иностранным агентом, на нее накладываются все эти санкции против иностранных агентов", - приводит слова Козловского ТАСС.

Он добавил, что российское отделение "Википедии" существует на пожертвования пользователей. При этом важно учитывать, что составляются статьи самими посетителями сервиса, но они вместе с тем не являются владельцами размещенного контента.

Ранее стало известно, что, согласно внесенному в Государственную думу законопроекту, Wikipedia.org попала в перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства.

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