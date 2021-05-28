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ВОЗ готовит новый этап изучения источника COVID-19

14:50
  • пятница
  • 28 мая 2021

Эксперты пока не определились с окончательной версией

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Шаиб заявила в пятницу, что эксперты ВОЗ займутся подготовкой предложения о проведении второго этапа изучения происхождения коронавируса.
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По ее словам, займется подготовкой команда, которая готовила оценки для первого доклада ВОЗ о происхождении COVID-19. В нем были выделены несколько версий, но ни одна из них не признана окончательной.

"Полагаю, что мы должны будем также обратиться к другим экспертам", - добавила Шаиб (цитата по ТАСС).

Ранее Штаты призвали как можно скорее переходить ко второму этапу исследований. В Вашингтоне "ожидают на этот счет новостей от генерального директора" ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

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