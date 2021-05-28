ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Анастасию Костенко заподозрили в попытке удержать Тарасова детьми

15:04
  • пятница
  • 28 мая 2021

Девушка беременна третьим ребенком

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена, модель Анастасия Костенко, снова ждут малыша. Несколько дней назад пара сообщила, что ждут сына – мальчик станет третьим ребенком в семье.
"Третья погодка - это серьезно": Тарасов и Костенко озвучили пол будущего ребенка

Несмотря на радостную новость, девушка получает много негативных комментариев от хейтеров. Модель обвиняют в том, что при помощи детей она хочет удержать мужа рядом с собой. Костенко не стала молчать и ответила критикам.

"О, Господи! Сколько еще тысяч лет должно пройти, чтобы женщины перестали задавать этот вопрос и поняли, что детьми мужика не удержишь. В мире много многодетных семей. Я и сама из многодетной", - заявила молодая мать.

Костенко добавила, что у ее мамы было четверо детей, и она не против повторить это. Модель подчеркнула, что всегда мечтала о большой семье.

Для Тарасова этот ребенок будет четвертым. Кроме погодок Миланы и Евы от нынешней избранницы, у футболиста уже есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Костенко
Анастасия Костенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.