Анастасию Костенко заподозрили в попытке удержать Тарасова детьми

Девушка беременна третьим ребенком
Футболист Дмитрий Тарасов и его жена, модель Анастасия Костенко, снова ждут малыша. Несколько дней назад пара сообщила, что ждут сына – мальчик станет третьим ребенком в семье.
Несмотря на радостную новость, девушка получает много негативных комментариев от хейтеров. Модель обвиняют в том, что при помощи детей она хочет удержать мужа рядом с собой. Костенко не стала молчать и ответила критикам.
"О, Господи! Сколько еще тысяч лет должно пройти, чтобы женщины перестали задавать этот вопрос и поняли, что детьми мужика не удержишь. В мире много многодетных семей. Я и сама из многодетной", - заявила молодая мать.
Костенко добавила, что у ее мамы было четверо детей, и она не против повторить это. Модель подчеркнула, что всегда мечтала о большой семье.
Для Тарасова этот ребенок будет четвертым. Кроме погодок Миланы и Евы от нынешней избранницы, у футболиста уже есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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