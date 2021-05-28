Анастасию Костенко заподозрили в попытке удержать Тарасова детьми

Девушка беременна третьим ребенком

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена, модель Анастасия Костенко, снова ждут малыша. Несколько дней назад пара сообщила, что ждут сына – мальчик станет третьим ребенком в семье.

Несмотря на радостную новость, девушка получает много негативных комментариев от хейтеров. Модель обвиняют в том, что при помощи детей она хочет удержать мужа рядом с собой. Костенко не стала молчать и ответила критикам.

"О, Господи! Сколько еще тысяч лет должно пройти, чтобы женщины перестали задавать этот вопрос и поняли, что детьми мужика не удержишь. В мире много многодетных семей. Я и сама из многодетной", - заявила молодая мать.

Костенко добавила, что у ее мамы было четверо детей, и она не против повторить это. Модель подчеркнула, что всегда мечтала о большой семье.

Для Тарасова этот ребенок будет четвертым. Кроме погодок Миланы и Евы от нынешней избранницы, у футболиста уже есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

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