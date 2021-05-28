Литва объявила о высылке белорусских дипломатов

На сборы сотрудникам посольства дали семь дней
Двое сотрудников посольства Белоруссии в Вильнюсе объявлены персона нон грата. Соответствующую ноту вручили представителю белорусской димиссии.
"Сегодня, 28 мая, представитель посольства Белоруссии в Литве был вызван в МИД страны. Ему была вручена дипломатическая нота об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата", - говорится в сообщении литовского МИД.
Покинуть страну работники дипмиссии должны в течение семи дней. В Вильнюсе утверждают, что их деятельность была "несовместима с дипломатическим статусом", передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram