Литва объявила о высылке белорусских дипломатов

На сборы сотрудникам посольства дали семь дней

Двое сотрудников посольства Белоруссии в Вильнюсе объявлены персона нон грата. Соответствующую ноту вручили представителю белорусской димиссии.

"Сегодня, 28 мая, представитель посольства Белоруссии в Литве был вызван в МИД страны. Ему была вручена дипломатическая нота об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата", - говорится в сообщении литовского МИД.

Покинуть страну работники дипмиссии должны в течение семи дней. В Вильнюсе утверждают, что их деятельность была "несовместима с дипломатическим статусом", передает ТАСС.

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