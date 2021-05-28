Руспродсоюз оценил угрозу дефицита яиц в России

Птицефабрики долго не могут поставлять продукт в убыток

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков заявил, что на сегодняшний день в России нет дефицита яиц. О подобных рисках ранее написала газета "Ведомости".

"Дефицита яйца нет, есть явное отрицание того, что цена - это баланс спроса и предложения и понимания, что производитель должен иметь хотя бы минимальную рентабельность при поставках", - приводит комментарий Вострикова ТАСС.

Он добавил, птицефабрики долго не могут поставлять в убыток, каждое предприятие при этом исходит из своих затрат.

В целом культура потребления куриного яйца в России, продолжил собеседник агентства, выросла из-за пандемии.

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