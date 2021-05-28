С принца Гарри сняли подозрения в финансовых махинациях

Из королевского фонда пропали деньги

Британского принца Гарри заподозрили в финансовых махинациях после того, как со счетов королевского благотворительного фонда пропала крупная сумма.

Отмечается, что из фонда Sussex Royal было выведено 300 тысяч фунтов стерлингов, которые ранее внесла королевская семья. Часть этих средств ушла на оплату работы юристов фонда, а другая часть перешла на счет компании Travalyst, 75% акций которой принадлежат принцу Гарри лично.

За расследование взялась специальная комиссия по благотворительности. В результате эксперты пришли к выводу, что деятельность фонда была "законной и надлежащей", сообщает Daily Mail.

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