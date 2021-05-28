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С принца Гарри сняли подозрения в финансовых махинациях

15:35
  • пятница
  • 28 мая 2021

Из королевского фонда пропали деньги

Британского принца Гарри заподозрили в финансовых махинациях после того, как со счетов королевского благотворительного фонда пропала крупная сумма.
Травмированный принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем

Отмечается, что из фонда Sussex Royal было выведено 300 тысяч фунтов стерлингов, которые ранее внесла королевская семья. Часть этих средств ушла на оплату работы юристов фонда, а другая часть перешла на счет компании Travalyst, 75% акций которой принадлежат принцу Гарри лично.

За расследование взялась специальная комиссия по благотворительности. В результате эксперты пришли к выводу, что деятельность фонда была "законной и надлежащей", сообщает Daily Mail.

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