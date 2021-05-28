Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась

Но уровень заболеваемости все равно остается высоким

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в столице. По его словам, обстановка стабилизировалась, значительного недельного прироста нет.

"Я должен сказать, что она (ситуация - прим. ред.) стабилизировалась. У нас уже нет недельного такого роста. За прошлую неделю даже упали (показатели - прим. ред.) и по госпитализации, и по количеству выявленных больных", - отметил градоначальник в эфире канала "Россия 1".

Собянин при этом уточнил, что, по текущим прогнозам, показатели этой недели вряд ли окажутся хуже недели предыдущей.

Вместе с тем мэр подчеркнул, что уровень заболеваемости все равно остается высоким, так что необходимо беречь себя. Обезопаситься можно, сделав прививку.

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