Во Франции неизвестный с ножом напал на сотрудницу полиции

Преступника удалось задержать

На западе Франции в коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции, затем началась перестрелка. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Преступник задержан. Сопротивляясь задержанию, он открыл огонь, двое жандармов получили ранения. Нападавший также оказался ранен.

Уточняется, что изначально злоумышленнику удалось завладеть револьвером сотрудницы полиции. С места преступления он пытался скрыться на автомобиле.

Мотивы преступника в настоящее время устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

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