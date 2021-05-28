ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во Франции неизвестный с ножом напал на сотрудницу полиции

15:21
  • пятница
  • 28 мая 2021

Преступника удалось задержать

На западе Франции в коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции, затем началась перестрелка. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.
Вооруженный ножом мужчина напал на полицейского в пригороде Парижа

Преступник задержан. Сопротивляясь задержанию, он открыл огонь, двое жандармов получили ранения. Нападавший также оказался ранен.

Уточняется, что изначально злоумышленнику удалось завладеть револьвером сотрудницы полиции. С места преступления он пытался скрыться на автомобиле.

Мотивы преступника в настоящее время устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Спецназ полиции Францииц
Спецназ полиции Францииц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.