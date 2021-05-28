"Замазали синяки": Джанабаева и Меладзе дали интервью после рождения дочери

Артисты стали гостями шоу "Вечерний Ургант"

Певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева дала первое большое интервью после родов. Вместе со своим мужем, артистом Валерием Меладзе она пришла в гости к телеведущему Ивану Урганту. Шоу "Вечерний Ургант" с участием звезд покажут уже в эту пятницу.

Напомним, в апреле у пары родилась дочь Агата. Джанабаева и Меладзе также воспитывают двух сыновей – 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. До Джанабаевой Меладзе был в браке с Ириной Малухиной, которая родила ему трех дочерей: Ингу, Софью и Арину.

"Собрались-таки... Многодетные. Замазали синяки, погладили нарядные одежды... Встречайте нас", - написала в своем личном блоге в соцсети Instagram певица Альбина Джанабаева. На опубликованном снимке она стоит с Меладзе и Ургантом. Аналогичную фотографию можно найти и в блоге Меладзе.

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с участием певца Валерия Меладзе

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