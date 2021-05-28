Переболевшим коронавирусом посоветовали есть окрошку

Она помогает восстановить ЖКТ

Окрошка может быть полезна для недавно переболевших коронавирусом, заявила диетолог Елена Соломатина. По ее словам, летний суп содержит в себе "подкормку" для бактерий, необходимых для восстановления желудочно-кишечного тракта.

Соломатина отметила, что на пользу пойдет только "правильная" окрошка, приготовленная с мясом вместо колбасы и на самодельном квасе. Если же суп хочется сделать на кефире, то стоит поискать максимально свежий – не более 12 часов – иначе в нем начнется спиртовое брожение, которое навредит ЖКТ.

"В этом блюде много калия и магния, это поможет восстановить сердечно-сосудистую систему, работу кишечника. Потому что после ковида очень часто присоединяется бактериальная инфекция, а иногда сразу выписывают антибиотики, после этого нужно восстанавливать кишечную микрофлору. А зелень и овощи — это корм для полезных бактерий", - объяснила Соломатина.

Она подчеркнула, что если после еды человек начинает испытывать дискомфорт, то лучше на время отказаться от окрошки и перейти на супы-пюре, передает "Вечерняя Москва".

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