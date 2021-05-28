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Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

15:44
  • пятница
  • 28 мая 2021

Лидеры обсудят реализацию совместных проектов и реагирование на внешнее давление

Как сообщили днем в пятницу на сайте президента Белоруссии, Александр Лукашенко прилетел в Сочи, где у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным.
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"В центре внимания будут экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику", - отметили в пресс-службе белорусского лидера.

Ранее в Кремле рассказали, что на повестке дня - вопросы дальнейшего развития двусторонних связей государств, тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства.

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