Один экспонат как ретроспектива: что нужно знать о первой выставке художника Родни Грэма в России

Куратор Снежана Кръстева рассказала "ТВ Центру" о видеоинсталляции "Фонокинетоскоп"

В музее современного искусства "Гараж" открылась первая в России выставка канадского художника Родни Грэма. В киноинсталляции "Фонокинетоскоп", которая документирует велосипедную прогулку автора по парку, зрителям предлагают принять участие в эксперименте. О том, что это за эксперимент и почему в Москве показывают именно "Фонокинетоскоп", “ТВ Центру” рассказала куратор Снежана Кръстева.

- Вы можете коротко представить художника для тех, кто впервые слышит его фамилию?

- Родни Грэм - живой классик, художник, музыкант. В свои 72 года он продолжает очень активно работать. Грэм начинал как концептуальный фотограф и был частью так называемой ванкуверской концептуальной школы, которая отличалась стремлением выявить связи между изображениями и социальной проблематикой. Начиная с фотографии, Родни Грэм органично перешел к работе с движущимися образами - видео и кино.

- Почему на выставку в Москву привезли именно "Фонокинетоскоп"? Ведь это не самая новая (инсталляция создана в 2001 году) и не самая известная работа художника, ставшего популярным благодаря своим фотопроектам.

- "Фонокинетоскоп" - на первый взгляд, простая инсталляция, но на самом деле это не так. Этой работе посвящена целая книга. Решение показать именно ее связано с тем, что она представляет собой маленькую ретроспективу художника. Здесь есть как отсылки к его ранним проектам, так и исходные точки для последующих работ, которые можно проследить спустя 20 лет. В каждом кадре этой киноинсталляции скрыты отсылки.

- В описании к выставке "Фонокинетоскоп" назван “сложным симбиотическим экспериментом”. Объясните, в чем его суть.

- Художник заложил в проект прямое участие зрителя, давая ему возможность самому двигать действие. Проекция фильма начинает работу после того, как он активирует виниловый проигрыватель с 15-минутной музыкальной композицией, которую записал художник. Из-за того, что звук и изображение всегда сочетаются по-разному, создается бесконечное количество разных музыкальных клипов.

Видеовыставка Родни Грэма в “Гараже” открыта до 27 июня.

Антон Пичугин, “ТВ Центр”.

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