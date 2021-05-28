Временному поверенному в делах Украины вручили ноту протеста

Украинские националисты устроили акцию у российского посольства в Киеве

Министерство иностранных дел России сообщило в пятницу о вызове в ведомство временного поверенного в делах Украины. Ему был выражен протест в связи с провокационными акциями у российского посольства в Киеве.

Инцидент произошел 26 мая. Украинские националисты заблокировали центральный вход в посольство и выкрикивали оскорбления в адрес России.

"Российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - отметили в МИД.

Москва требует от Киева принять меры по недопущению подобных акций впредь. В МИД Украины направлена нота протеста.

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