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Временному поверенному в делах Украины вручили ноту протеста

15:58
  • пятница
  • 28 мая 2021

Украинские националисты устроили акцию у российского посольства в Киеве

Министерство иностранных дел России сообщило в пятницу о вызове в ведомство временного поверенного в делах Украины. Ему был выражен протест в связи с провокационными акциями у российского посольства в Киеве.
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Инцидент произошел 26 мая. Украинские националисты заблокировали центральный вход в посольство и выкрикивали оскорбления в адрес России.

"Российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - отметили в МИД.

Москва требует от Киева принять меры по недопущению подобных акций впредь. В МИД Украины направлена нота протеста.

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