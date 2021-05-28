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В Минздраве раскрыли подробности применения вакцины "Спутник Лайт"

16:00
  • пятница
  • 28 мая 2021

Препарат будут ставить людям до 60 лет, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко

В Минздраве России сообщили подробности применения вакцины "Спутник Лайт". Четвертая российская вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) будет использоваться в России преимущественно для людей до 60 лет.

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"В России он (препарат "Спутник Лайт" – прим. ред.) будет использоваться. Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет", - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о возможности использования вакцины "Спутник Лайт" в России (цитата по РИА Новости).

В России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса - "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Н. Ф. Гамалеи, "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени М. П. Чумакова РАН.

За последние сутки в России выявлено 9 252 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 404 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 385 человек.

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