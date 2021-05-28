Путин сравнил инцидент с бортом Ryanair и посадку самолета президента Боливии

В пятницу президент России проводит переговоры в Сочи со своим белорусским коллегой

Сегодня вечером в Сочи Владимир Путин принимает Александра Лукашенко. Объявленные темы давно запланированных переговоров - дальнейшее развитие двусторонних связей, реализация совместных проектов в самых разных сферах, вопросы продвижения интеграции в рамках Союзного государства.

Путин в начале встречи подчеркнул, что в первом квартале текущего года Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Белоруссии, идет значительный рост товарооборота, уже в июне намечен ввод в промышленную эксплуатацию 1-го блока Белорусской АЭС - и это тоже хороший пример нашего сотрудничества. Вопрос только в том, чтобы делать все последовательно, не забегая вперед, а действуя поэтапно. Как должна идти и интеграция в рамках Союзного государства, то есть не спеша, в соответствии с интересами сторон.

Впрочем, жизнь внесла коррективы в повестку встречи - и одной из её тем стал инцидент с самолётом Ryanair, последствия которого Путин охарактеризовал как "всплеск эмоций".

Лукашенко: Всегда, знаете, есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете. Я Вас проинформирую. Пользуясь доверительным отношением, захватил некоторые документы, чтобы Вы понимали, что происходит. Публично скажу следующее. Чтобы Вы понимали, что это за люди. Хотя мы с Вами в этом ключе обсуждали многие проблемы… Я покажу Вам некоторые документы, Вы поймёте, что там происходит и происходило. Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года", - заявил Лукашенко.

Путин: Самолёт Президента Боливии в своё время посадили, Президента вывели из самолёта – и ничего, тишина.

Лукашенко: Совершенно верно. А с Россией в Турции, помните? В Сирию летел самолёт. Якобы оружие. Посадили, досмотрели. Никто не кричал. Ну, досмотрели и досмотрели. Ваше суверенное право.

На неделе Лукашенко уже выступил с речью, которую политологи назвали "мобилизационной". Батька разъяснял как сам инцидент, так и текущий политический момент. А его иначе как резким обострением отношений Минска и коллективного Запада и не назовёшь. Вокруг Белоруссии усилиями европейцев уже создано безвоздушное пространство, и в прямом - самолёты над республикой теперь фактически не летают, и в переносном смысле.

История с посадкой самолёта в Минске лишь на первый взгляд могла показаться случаем беспрецедентным. К примеру, в 2004 году в американском аэропорту Палм-Бич по настоянию властей США пришлось приземлиться личному самолёту бывшего первого замминистра финансов России Андрея Вавилова. В 2012 году ту же процедуру, но с сирийским самолетом, проделали турки. В 2016 году и сами белорусы оказались в подобной ситуации. Ради допроса гражданина Армении, за которым охотилось СБУ, Украина подняла в небо истребители и заставила самолет "Белавиа" развернуться. И все эти случаи коллективный Запад посчитал тогда нормальной практикой. Такой же его реакция была бы и на действия Киева, не провали он спецоперацию по захвату представителей российской охранной компании. Для этого украинцы тоже планировали принудительно сажать гражданский борт. В Минске же никто никого не принуждал. Решение принимали пилоты, что не помешало западным лидерам обвинить белорусские власти в терроризме и пиратстве.

Анна Прохорова. Программа "В Центре Событий".

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