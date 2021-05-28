В мире всё чаще дует: что становится причинами ураганных катаклизмов

Климат меняется - и Россия ощущает это особенно остро

В Москве объявлено штормовое предупреждение, введен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, в Санкт-Петербурге ураганный ветер повалил вековые сосны, песчаная буря накрыла Астрахань. Подобные сообщения приходят в последние дни гораздо чаще, чем еще пару лет назад. И если вам казалось, что ветер у вашего дома стал дуть мощнее и чаще, то вам не казалось.

В мире действительно стало больше ветра. Согласно данным многочисленных исследований, за последние 30 лет зафиксирован медленный, но устойчивый рост максимальной скорости ветра. А заодно возросло и количество ураганов, песчаных бурь и штормов. И все они стали гораздо злее.

Пылевая буря накрыла Омск в считанные минуты. Столбы песка и пыли поднимались на высоту пятиэтажных домов. В одном из пригородов из-за обрыва электропроводов погиб 64-летний мужчина. В Саратовской области ураган бушевал почти полчаса, срывая с домов крыши - точно фанеру. А в одном из округов Ставрополя из-за сильного ветра и града пришлось вводить режим ЧС. Вот погодные сводки только этой недели.

В начале месяца под удар стихии попала северная столица. Штормовой ливень буквально складывал гигантские деревья. Из-за неработающих светофоров и поврежденных линий электропередачи движение в городе практически остановилось. Результат урагана в Москве: дюжина испорченных автомобилей и мачта освещения. Шквального ветра не выдержала даже вывеска на здании Государственной думы, потеряв букву "А". Литеру, впрочем, очень скоро вернули на место.

Но с приближением летних гроз штормовые предупреждения сами сыплются градом. Хотя в мае 2017 года это не помогло столице избежать огромных разрушений. Над столицей пронесся сокрушительной силы циклон. Чёрный фронт буквально слился с землей. Ветер перешел в мощный ураган, который унес жизни 14 человек. За все время метеонаблюдений такое столица видела лишь дважды.

Стихия все с большей яростью обрушивается на регионы. Датчики фиксируют рост предельной скорости ветра. Причем не только в городах. Шторма на Черном море стали чаще, а величина волн - выше почти вдвое. И даже смерчи, о которых знали всё больше из фильмов-катастроф, сегодня не такой уж редкий гость. Климат явно "нервничает", как говорят метеорологи. А подогревает ситуацию пресловутое глобальное потепление. Причем Россия ощущает это на себе особенно сильно. Если в среднем температура планеты повышается на 17 сотых градуса каждые 10 лет, то в нашей стране это происходит в два с половиной раза быстрее. Выше температура - больше испарения - сильнее ветер.

"Мощь грозовых облаков раньше, ну, в средней полосе, их верхушка - она раньше достигала 11-12 тысяч. Сейчас она достигает 16 иногда 18 тысяч метров. Это как в тропиках. Когда грозовое облако идет, и впереди него как будто асфальтоукладчик вот этот шквалистый ворот ветра. Он разгоняется, разгоняется и, соответственно, достигает ураганной силы", - отметил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Но самое непредсказуемое происходит, когда такой поток достигает города. Наиболее продуваемыми в России считаются Новороссийск, Анадырь, Воркута, Норильск, Певек - здесь кратковременные порывы могут достигать рекордных 80 метров в секунду. И, конечно, Ставрополь - "родина ветров". Его жители даже установили забавный памятник природному явлению - улетающего пешехода.

Но если одни города "заслужили" ураганные ветра благодаря своему географическому расположению, то другие зачастую сами становятся их катализатором.

Догадку героя фильма Леонида Гайдая "Деловые люди" сегодня можно было бы перефразировать так: почему ветер дует - да потому что дома строятся. Которые, казалось бы, должны от него защищать. Но пробираясь в каменные джунгли, он мечется, точно в ловушке.

Карты "Розы ветров" уже плотно вошли в арсенал архитекторов. Сегодня существует даже мобильное приложение, которое помогает определить, не стоит ли конкретный дом на семи ветрах. В советское же время при строительстве зданий направление и силу воздушных потоков часто не учитывали. В результате в некоторых районах плотной застройки появился так называемый эффект аэродинамической трубы. Даже при слабом ветре там скорость порывов может превышать 20 метров в секунду. А это уже штормовое предупреждение.

"Если вы создадите для потока, текущего ровно, в начале резкое сужение, а потом резкое расширение, он очень сильно ускоряется. Целая улица может выступать в виде этой аэродинамической трубы. И по всей улице может свистеть ветер", - рассказал заместитель начальника отделения гидроаэродинамики Крыловского государственного научного центра Сергей Соловьев.

Еще заметнее этот эффект в районах высотной застройки, которая часто возникает на окраинах больших городов. Причем чем выше и ближе друг к другу здания, тем сильнее ветер. Если на первых этажах дует 7-8 метров в секунду, то на 30-м - все 15. Ударяясь о небоскребы, эти потоки с огромной мощью устремляются вниз, в пешеходные зоны. Затем воздух затягивает в пространство между башнями, где возникают аэродинамические коридоры. В них порывы усиливаются еще вдвое, образуя на выходе настоящий шторм.

Последствия такой архитектурной ошибки сполна ощутили на себе жители британского Лидса. К новенькому офисному центру высотой более 100 метров было не подойти: чудовищный ветер буквально сбивал людей с ног, поднимал в воздух мусорные баки и даже автомобили. Опрокинувшийся грузовик однажды убил проходящего мимо инженера. После трагедии подъезды к зданию пришлось окончательно перекрыть.

Чтобы подобного не происходило, застройщик обязан проводить предварительную "продувку" макета здания. В специальной аэродинамической трубе воссоздают точные ветровые нагрузки на конструкцию. А лучше - на целый район. Ведь задача не просто построить, чтобы не падало, а создать комфортную среду вокруг дома.

"Исследования в пешеходных зонах, так называемая пешеходная комфортность по ветру, она в наших руководящих документах российских необязательна. Проектировщики этим пользуются, и застройщики, что самое главное, экономят на этом", - продолжил Соловьев.

Хотя полное аэродинамическое исследование, уверяют специалисты, обойдется совсем недорого. Скажем, для 30-этажного жилого здания сумма составит всего 0,1 процента от стоимости одной квартиры. А вот жителям неправильно спроектированного комплекса расплачиваться придется собственным здоровьем.

Врачи предупреждают: ветер может спровоцировать рецидивы глазных и кожных заболеваний. Кроме того, раздражая рецепторы кожи, он плохо влияет на людей с патологиями нервной системы. Да и самым здоровым не рекомендуют усердствовать с такой закалкой.

"Если низкая температура и сильный ветер, то воздействие холода больше, то легче простудиться. Кроме того, ветра неблагоприятно влияют на людей, страдающих хроническими бронхо-легочными заболеваниями", - отметил заслуженный врач России Михаил Каган.

Добиться более комфортных условий можно, закручивая дома, как, например, башню "Эволюция" в Москве-сити, ломая их по высоте, как небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, или даже дырявя, как гонконгские небоскребы.

Но страдают от ветра не только городские жители, но и экономика страны. Участившиеся ураганы сдувают самый плодородный слой земли, уничтожают целые ареалы обитания животных и провоцируют распространение лесных пожаров.

"Примерно 90% самых тяжелых экономических потерь приходится на такие опасные явления погоды, как паводки, наводнения, сильный ветер. По масштабу оказываемого воздействия погода уступает лишь, наверное, оружию массового поражения", - обратил внимание Тишковец.

Да, городские службы укрепляют крыши, рекламные щиты и деревья, улучшают систему оповещения. А в Москве даже создают так называемое штормовое кольцо - сеть станций на ближних подступах к столице, которые в режиме реального времени будут сообщать о малейшей опасности. Но города не перестанут от этого обрастать высотными кварталами, а стихия не перестанет испытывать на прочность инженерную мысль. Да и всю страну в целом. А потому единственное, что остается, держать нос по ветру, приспосабливаясь к новым, ураганным, поворотам природы.

Анна Пешехонова, Елена Мекертычева, Дмитрий Филиппов, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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