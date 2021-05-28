Российский посол заявил о недопустимости давления на авиацию

Проблемы следует решать путем конструктивного диалога
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский выступил с комментарием относительно инцидента с отменой рейса Austrian Airlines в Москву.
"Считаю абсолютно недопустимым использование методов "мегафонной дипломатии" и публичного давления на национальные авиационные органы для решения вопросов, касающихся безопасности авиаперевозок", - написал дипломат в Facebook.
Он добавил, что решение любых вопросов между авиационными властями России и Австрии возможно только на пути учитывающего взаимные интересы диалога.
В минувший четверг Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву, так как прежде российская сторона отказалась скорректировать план полета в обход Белоруссии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram