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Российский посол заявил о недопустимости давления на авиацию

16:09
  • пятница
  • 28 мая 2021

Проблемы следует решать путем конструктивного диалога

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский выступил с комментарием относительно инцидента с отменой рейса Austrian Airlines в Москву.
Когда Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии

"Считаю абсолютно недопустимым использование методов "мегафонной дипломатии" и публичного давления на национальные авиационные органы для решения вопросов, касающихся безопасности авиаперевозок", - написал дипломат в Facebook.

Он добавил, что решение любых вопросов между авиационными властями России и Австрии возможно только на пути учитывающего взаимные интересы диалога.

В минувший четверг Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву, так как прежде российская сторона отказалась скорректировать план полета в обход Белоруссии.

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