ЕГЭ и нехватка кадров: какие проблемы стоят перед российской системой образования

Отсутствие у молодежи знаний из школьной программы, порой, доходит до абсурда

В понедельник по всей стране стартует очередной сезон единого государственного экзамена. Сдача ЕГЭ будет обязательна для всех выпускников школ и в 2022 году. Кроме того, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил на неделе, что отменять ЕГЭ в ближайшие 10 лет не планируется. Выступил он с таким разъяснением по простой причине - на сегодня за отмену системы единого госэкзамена выступают 70% россиян. Среди родителей и учителей противников ЕГЭ насчитывается ещё больше. Они слышат аргумент о том, что ЕГЭ расширяет возможности для абитуриентов из провинции поступить в престижные столичные вузы, и принимают его, но уверены, что в целом нынешняя система оценки знаний выпускников, а главное - подготовка к этой оценке знаний - уничтожает образование в стране.

Московские школьники на неделе с абсолютным рекордом победили на азиатской олимпиаде по физике. Каждый из 8 участников команды сумел получить золотую медаль. На фоне таких успехов контрастом выделяется статистика Рособрнадзора. Треть российских школьников не владеет базовыми знаниями по некоторым предметам.

"Катастрофическая история с преподаванием русского языка, катастрофическая просто. Дети не знают элементарных слов. Дефицит, я недавно узнал, в пятом классе воспринимается как какой-то наукоемкий термин. А уж что говорить о старорусских словах. То же самое касается и математики. Вот эти базовые знания, умения считать и читать, они выхолащиваются", - поделился своим мнением Антон Фортунатов, заведующий кафедрой социально-политических коммуникаций ИМОМИ ННГУ имени Лобачевского, доктор философских наук.

Отсутствие у молодежи знаний из школьной программы, порой, доходит до абсурда. Чем с радостью пользуются блогеры. В соцсетях сейчас особенно популярны шоу в стиле "прохожие отвечают на глупые вопросы для школьников". За правильный ответ часто полагается денежная награда, но даже это не спасает ситуацию.

Одной из причин такого позора на весь интернет многие считают сам интернет. За последние 20 лет изменился подход к получению знаний. Если раньше про основателя Москвы Юрия Долгорукого можно было прочитать в книгах или узнать от учителя, то теперь в любую секунду достаточно вбить запрос в поисковик. Вроде бы такая ситуация должна была подстегнуть к получению знаний, но вышло наоборот. Впрочем, куда чаще интернета в необразованности винят единый госэкзамен. По мнению многих преподавателей и родителей, проблема в том, что у современных старшеклассников тренируют не логическое мышление, а умение ставить галочки в правильных местах. В результате абитуриент бездумно заучивает огромный объем информации. Но если что-то не вызубрил или забыл, то уже не в состоянии догадаться.

"Уничтожаются традиции русской культуры, уничтожаются традиции русского мышления, национальные традиции. Они выхолащиваются просто катком в школе. И это пышным цветом расцветает в ЕГЭ, в экзаменах, во всех тех формальных принципах тестирования знаний, которые становятся очень эфемерными", - сообщил Антон Фортунатов.

Зато нервозность вполне реальная. Абитуриенты волновались перед экзаменами во все времена, но нынешняя ситуация вывела стресс на абсолютно новый уровень.

Дочь Ольги Павликовой рассматривает для поступления сразу несколько вузов. В этом, кстати, одно из преимуществ ЕГЭ. В отличие от обычных вступительных экзаменов, если не хватает баллов для одного университета, можно в этом же году поступить в другой, где проходной порог ниже. Среди других плюсов ЕГЭ - больше возможностей для поступления в топовые вузы одаренных детей из регионов, а также отсутствие коррупционных схем. Впрочем, на смену одним проблемам пришли другие.

Даже сдав тесты на высокий балл, многие поступившие оказываются не готовы к учебе в университете. Ректор МГУ еще три года назад сетовал, что после первого курса с мехмата, например, отчисляют по 30-40 человек. С тех пор ситуация вряд ли улучшилась.

"Общался с одним профессором-математиком в нашем вузе. Он говорит, мы набираем на факультет ежегодно 5 групп по математике. Но из них только 2 группы можно составить, с которыми возможно разговаривать на уровне университетской программы. Три остальные нужно доучивать. Восполнять знания, недополученные в школе", - сказал Фортунатов.

И здесь уже проблема не в ЕГЭ, и даже не в том, что современная молодежь не хочет учиться. Профессиональных преподавателей, которых взрастила советская педагогическая система, почти не осталось. Своими знаниями со школьниками и студентами теперь, в основном, делятся те, кто получал диплом в 90-е. Тогда в приоритете были проблемы более приземленные - вроде того, как заработать на пропитание. Образование же людей по объективным причинам интересовало в меньшей степени. Сейчас зарплаты выросли, но добавилась и отчетность, которая отвлекает преподавателей от основной миссии. Никуда не делся и кадровый голод, молодежь до сих пор неохотно идет в педагогику. А если и идет, то не всегда там задерживается.

Еще одно отличие современного образования от советской педагогической системы - практически полное отсутствие воспитательной работы. Если раньше преподаватель не только давал знания, но и, что называется, учил жизни, то теперь за такое можно и выговор получить. Это при том, что и у родителей в современном обществе все меньше времени для воспитания - в приоритете карьера. К тому же, бабушки и дедушки чаще живут отдельно, почти всегда работает и отец, и мать, а это значит, что даже такое привычное дело для советской семьи, как проверка домашнего задания, ушло в прошлое.

В итоге пробел в воспитательной работе приводит к отсутствию ориентиров и сверхзадач. Все хотят быть успешными в широком смысле слова. Но в этом широком смысле все меньше остается места для образованности. Зато во главу угла, во многом благодаря западной культуре, стало потребление. И пока успех измеряют моделью телефона, а не знаниями, ситуация вряд ли изменится.

Денис Большаков, Екатерина Симанович, Павел Дубов и Алсу Янгляева, "В Центре Событий".

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