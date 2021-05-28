В Малайзии вводят полный локдаун из-за COVID-19

Ограничения продлятся две недели

Власти Малайзии приняли решение ввести в стране полный локдаун из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу объявил премьер-министр Мухиддин Яссин.

"Все сектора экономики, за исключением относящихся к стратегически необходимым, c 1 июня временно перестают функционировать", - приводит слова политики ТАСС.

Уточняется, что продлятся ограничения две недели.

За минувшие сутки в Малайзии выявили 8,2 тысячи новых заражений. Отделения интенсивной терапии в местных больницах заполнены на 90%.

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