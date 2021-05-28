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"Единая Россия" готовится к очному этапу предварительного голосования

17:03
  • пятница
  • 28 мая 2021

Избирательные участки заработают 30 мая

"Единая Россия" готовится к очному этапу предварительного голосования. 30 мая избирательные участки откроются в Башкирии, Севастополе, Калмыкии, Владимирской, Псковской, Московской областях и еще 35 регионах страны, которые предпочли смешанную форму голосования, передает "ТВ Центр".

Всего для участия в предварительном голосовании на выборах в Госдуму подано более 7 миллионов заявок. На одно место претендуют 10 человек, впервые почти половина участников  - беспартийные. За первые четыре дня голосования, которое проходило в онлайн-формате, в нем приняли участие почти пять миллионов человек. Первые итоги предварительного голосования "Единой России" будут подведены 1 июня. Окончательный список кандидатов утвердят на съезде партии.

"Мы предполагаем, учитывая, что сегодня закрывается регистрация участников-выборщиков, что еще добавятся люди, потому что заявлено уже 7 миллионов 300 тысяч, даже чуть больше, и динамика сохраняется. Также 30 мая откроются участки, их будет 45 тысяч в тех самых 42 субъектах, которые мы согласовали для проведения смешанной системы голосования. Они будут работать в штатном режиме с 8 до 20 часов. Само голосование закроется 30 мая в 21 час по Москве", - рассказал Александр Карелин, председатель федерального оргкомитета предварительного голосования партии "Единая Россия".

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