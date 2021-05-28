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Мишустин обсудил с коллегами по СНГ восстановление экономики

18:00
  • пятница
  • 28 мая 2021

Главы правительств стран Содружества также затронули вопросы цифровой трансформации торговли

В Минске проходит заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Российскую делегацию возглавляет Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

В белорусскую столицу также прибыли главы правительств Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Во Дворце независимости участников заседания принял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он поздравил присутствующих с 30-летием образования СНГ, отметив, что нужно идти вперед, интегрируясь на новых принципах.

Основными темами заседания глав правительств стран СНГ стало восстановление экономик стран Содружества от последствий пандемии коронавирусной инфекции, а также вопросы цифровой трансформации взаимной торговли.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Заседание Совета глав правительств СНГ
Заседание Совета глав правительств СНГ
Совет глав правительств СНГ
Совет глав правительств СНГ
Заседание Совета глав правительств СНГ
Заседание Совета глав правительств СНГ
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