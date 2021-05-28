Мишустин обсудил с коллегами по СНГ восстановление экономики

Главы правительств стран Содружества также затронули вопросы цифровой трансформации торговли

В Минске проходит заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Российскую делегацию возглавляет Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

В белорусскую столицу также прибыли главы правительств Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Во Дворце независимости участников заседания принял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он поздравил присутствующих с 30-летием образования СНГ, отметив, что нужно идти вперед, интегрируясь на новых принципах.

Основными темами заседания глав правительств стран СНГ стало восстановление экономик стран Содружества от последствий пандемии коронавирусной инфекции, а также вопросы цифровой трансформации взаимной торговли.

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