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ВЦИОМ подсчитал, сколько в России пенсионеров

16:44
  • пятница
  • 28 мая 2021

Представители старшего поколения предпочитают разнообразный досуг

Как показал свежий опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, пенсионером является каждый третий россиянин (35%).
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"Среди самых распространенных занятий россиян 60 лет и старше - уход за детьми и внуками (62%), внедомашний досуг (например, рыбалка, цветоводство, кружки, 58%), физкультура и спорт (36%)", - сказано в исследовании.

Также отмечается, что 12% представителей старшего поколения являются волонтерами, 8% принимают участие в работе профсоюзов.

Кроме того, аналитики выяснили, что 48% пенсионеров проживают с супругом, 31% живут одни или с родственниками.

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